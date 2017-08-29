Резкое повышение цен на автогаз. Гройсман заявил о "диверсии" и потребовал решить вопрос за 2 недели

29 августа 2017, 17:10

Мне жаль, что премьер-министр должен лично проводить совещание и вмешиваться в ситуацию, заявил Гройсман.

Владимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рекордный рост цен на сжиженный газа в сетях АЗС диверсией и поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству энергетики и угольной промышленности, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и другим госорганам наработать возможные решения этой проблемы и до 15 сентября "получить другую ценовую картину".

Об этом он заявил во время сегодняшнего совещания в Кабинете министров, сообщает пресс-служба правительства.

"Я хочу, чтобы службы, от которых это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя — рядовых граждан", — сказал он.

Согласно сообщению, также Гройсман поручил профильным министерствам, а также АМКУ, Фискальной службе и правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цен и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

"Мне жаль, что премьер-министр должен лично проводить совещание и вмешиваться в ситуацию, чтобы разобраться, в то время, как у нас есть специальные органы, в частности АМКУ", — заявил он.

По данным пресс-службы, премьер-министру доложили о том, что в течение последнего года значительно сократилось количество трейдеров, поставляющих сжиженный газ из России, откуда поступает наибольшее количество этого вида топлива. Это привело, на фоне недостатка мощностей по хранению газа в период пикового потребления, к резкому увеличению цены на автогаз.

"Это следствие монополии. Сейчас я требую от АМКУ более решительных действий, а еще прошу всю информацию — сколько было трейдеров, кто сегодня работает на рынке, каковы источники поставок топлива. Эту статистику я положу на стол президенту Украины, — отметил глава правительства, добавив, что сейчас необходимо достигнуть четкой договоренности с участниками рынка для минимизации цены в ближайшие недели.

Также Гройсман поручил министру энергетики Игорю Насалику созвать межведомственную комиссию и наработать варианты разрешения сложившейся ситуации, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону — проработать вопрос транспортировки газа через порты, железную дорогу и таможню, а Фискальной службе и полиции — тщательно проанализировать компании на рынке автогаза, особенно недобросовестных трейдеров.

"Также поручаю на уровне вице-премьер-министров за неделю провести совещание и внести комплексное предложение по урегулированию ситуации… К 15 сентября должны получить другую ценовую картинку на рынке сжиженного газа", — сказал Гройсман.

Напомним, на прошлой неделе был отмечен рост цен на автогаз в сетях АЗС до рекордной отметки 15 грн за литр. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за литр. По данным консалтинговой компании UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида топлива. Одной из причин дефицита газа стало ограничение импорта топлива Россией, поставки из которой занимают до 30% от объема всего рынка (30-40 тыс. в месяц). Объем дефицита оценивается в размере 25-30 тыс. тонн в месяц.

23 августа от правительства (главы Минэкономразвития Степана Кубива) уже поступало поручение ряду государственных органов, включая Минэнергоугля и АМКУ, проанализировать ситуацию на рынке сжиженного газа и внести предложения для ее разрешения.

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