Турчинов заявил, что в 2018-м Украина должна потратить на оборону более 160 миллиардов

30 августа 2017, 13:21

Не менее 5% ВВП страны должно пойти на оборонные нужды.

Александр Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в 2018 году оборонный бюджет Украины составит не менее 5% валового внутреннего продукта, а общее финансирование должно быть на уровне не менее 162,7 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщает УНИАН.

В обсуждении оборонного бюджета приняли участие первый вице-премьер Степан Кубив, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Александр Данилюк, министр обороны Степан Полторак, председатель СБУ Василий Грицак, руководители Нацгвардии, Нацполиции, разведорганов и других силовых структур страны.

По словам Турчинова, формирование оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины "и будет не менее 5% от валового внутреннего продукта".

"Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики нашего государства", — сказал Турчинов и подчеркнул, что оборонный бюджет в следующем году будет отличаться реализмом, "где каждая запланированная копейка имеет реальное наполнение".

"Кроме того, отличительной чертой этого бюджета является то, что основное его финансирование будет происходить из общего фонда, который составит 156,4 млрд грн. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 млрд, то есть общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд грн", — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Турчинова, при планировании бюджета необходимо четко учесть вопрос увеличения денежного довольствия украинских военнослужащих. "В первую очередь, это касается повышения должностных окладов и окладов за воинское звание", — добавил он.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, необходимо значительно повысить эффективность работы украинских оборонных предприятий. "Нам необходимо современное оружие, и мы должны рассчитывать в этом вопросе, в первую очередь, на свои силы. Поэтому необходимо обеспечить финансирование внедрения новейших технологий и модернизации ведущих оборонных предприятий", — подчеркнул Турчинов.

Напомним, месяцем ранее секретарь СНБО заявил, что денежное довольствие военнослужащих ВСУ должно быть ориентиром для зарплаты на госслужбе и соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% — должностной оклад и доплата за воинское звание.

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СНБО оборона Турчинов зарплата ВСУ ВВП оборонка
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