Исторический день. Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступает в силу в полном объеме

С пятницы, 1 сентября, Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступает в силу в полном объеме.

Об этом президент Петр Порошенко напомнил в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что сегодняшний день навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой страны.

"Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", — написал политик.

Ранее — с 1 января 2016 — начала функционировать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли Украины с Евросоюзом. За шесть месяцев 2017-го внешняя торговля товарами и услугами между государством и ЕС возросла на 22%.

Напомним, Соглашение об ассоциации с Украиной ратифицировали все страны-члены Евросоюза (дольше всего процесс шел в Нидерландах), после чего его одобрил Совет ЕС. Эксперты рассказали "Главреду", готово ли украинское государство к выполнению всех своих обязательств по документу, ознакомиться с их мнениями можно здесь.