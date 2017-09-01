Адмирал рассказал, как Россия ведет "ползучую аннексию" морских территорий Украины

Россия продолжает осуществлять "ползучую аннексию" морских территорий Украины.

Об этом заявил адмирал запаса Игорь Кабаненко на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

Говоря об исключительной морской экономической зоне Украины, Кабаненко отметил "оккупацию" ее части Россией.

"Это касается добычи газа и полезных ископаемых на нашем, украинском, континентальном шельфе, находящемся в исключительной морской экономической зоне, на которую распространяются суверенные права Украины", — сказал он и напомнил также о ситуации с Керченским проливом.

Так, эксперт отметил "ползучую аннексию" морских территорий.

Кроме того, Кабаненко подчеркнул, что сейчас "можно создать такие условия и они создаются, — чтобы привести к дестабилизации приморских районов".

"Дестабилизация имеет прямую связь с последующими милитарными действиями с использованием сил специальных операций и затем, как уже отмечалось, под видом "миротворческих" или каких-то иных действий ... зайти на эти территории", — сказал он и выразил мнение, что такие сценарии вероятнее, чем "прямое вторжение" из Крыма.

Так, эксперт подчеркнул, что Украина должна обеспечить контроль за ближней морской экономической зоной. В частности, с использованием патрульно-ударных платформ и небольших скоростных катеров с соответствующим радиусом действия.

В то же время, Кабаненко подчеркнул, что на сегодняшний день относительно ракетного потенциала, размещенного в Крыму, то "он больше, чем во всех вместе взятых стран Черноморско-Азовского региона". Он добавил, что сейчас на полуострове размещены в том числе и подводные лодки, системы наблюдения, системы радиелектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2014 года в Черном море Россия украла 3 миллиарда кубометров украинского газа.