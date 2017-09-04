Украинцев предупредили о существенном подорожании продуктов

Украинцам стоит готовиться к новому росту цен на продукты. Так, в сентябре до 40 гривен за килограмм может подорожать гречка. Однако продлится такая ситуация недолго — с появлением нового урожая цены должны снова несколько снизиться.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

На 20% до конца года могут подорожать продукты из борщового набора, говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1". Уже сейчас можно наблюдать добавление в цене перца, баклажанов и томатов. На крупнейших оптовых рынках страны стоимость баклажанов в последнее время выросла почти на 75%, а сладкого перца — на 55%.

Поползут вверх и цены на мясо, например, килограмм говядины может подорожать на 5 грн.

Напомним, в начале июля стоимость кастрюли борща обходилась украинцам почти в 100 гривен. Теперь, судя по всему, будет еще дороже.