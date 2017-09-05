Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на несколько копеек

Во вторник, 5 сентября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.

Официальный курс гривны на 6 сентября:

100 долларов — 2595,4263 грн (5 сентября — 2590,6249);

100 евро — 3085,9619 грн (3084,1389);

10 рублей — 4,4865 грн (4,4835).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.