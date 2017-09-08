Гройсман пообещал украинцам падение цены мяса уже в ближайшие недели

Премьер Владимир Гройсман рассчитывает, что уже в ближайшие недели цена мясопродуктов на внутреннем украинском рынке пойдет на спад.

Об этом он сообщил в время выступления в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

"Я думаю, что в ближайшие недели мы сможем добиться снижения цены на мясопродукты внутри страны. Я думаю, что мы этого достигнем. Мы и вчера этим вопросом занимались, и всю неделю", — сказал он.

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что украинцев предупредили о существенном подорожании продуктов. Говядина может прибавить в цене 5 гривен.