Данилюк и Гройсман готовят передел рынка лотерей — СМИ

12 сентября 2017, 09:24

Из четырех операторов — "УНЛ", "М.С.Л", "Патриот" и Ощадбанка, две — "М.С.Л." и "Патриот" находятся под санкциями.

Министерство финансов подготовило для правительства проект новых лицензионных условий для операторов рынка государственных лотерей. Документ выписан таким образом, что выполнить все необходимые условия работы там сможет лишь компания "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), которую СМИ связывают с народным депутатом от БПП Александром Третьяковым.

Об этом в материале "Подарит ли Гройсман рынок Третьякову?" пишет издание "Бизнес".

"В проекте Лицензионных условий присутствуют дискриминационные положения, согласно которым двум из трех действующих операторов фактически запрещено проводить деятельность по выпуску лотерей, хотя ни действующим Законом "О государственных лотереях в Украине", ни "Законом о санкциях", к которому эти пункты апеллируют, подобные запреты не предусмотрены", — цитирует издание Александра Данченко, председателя Комитета ВР по вопросам информатизации и связи. Из четырех операторов — "УНЛ", "М.С.Л", "Патриот" и Ощадбанка, две — "М.С.Л." и "Патриот" находятся под санкциями.

Также проект условий создает льготные преференции для деятельности "Ощадбанка". "Согласно проекту, к госбанку не будут применяться такие требования, как наличие 10-летнего опыта лотерейной деятельности, занятие исключительно лотерейной деятельностью, внесение платы за лицензию, абсолютная ликвидность, финансовая независимость", — пишет издание. По информации "Бизнеса", данная ситуация привела к тому, что проект документа не нашел пока одобрения Антимонопольного комитета.

Среди других недоработок документа, отмечают журналисты — двойная плата за лицензию: фиксированная (в размере 100 тыс. месячных прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, или 168,4 млн грн.) и нефиксированная (ежегодная плата за каждый пункт распространения лотерей). "По сути, компании обязывают ежегодно платить за сеть реализации еще до того, как они хоть что-то заработают", — пишет издание.

"Вызывает удивление и п.17 проекта, который требует введения регистраторов расчетных операций (РРО) для операторов лотерей. На практике это будет означать бесконтрольность оборота их средств, а следовательно, возможность занижать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Эксперты отмечают, что во всем цивилизованном мире от использования РРО в сфере лотерей давно отказались", — пишет издание.

Как дополнительный инструмент "ручного" управления рынком со стороны Минфина может быть использован п.24 проекта, который предусматривает исчерпывающий перечень видов лотерей, что прямо противоречит профильному закону.

Пунктом 10 проекта предлагается, что Минфин сможет отстранять от исполнения обязанностей и проводить служебные расследования в отношении должностных лиц лицензиатов. Регуляторным законодательством такие функции не предусмотрены.

Еще один пункт условий предусматривает наличие лотерей с визуализацией. "Минфин не учел невероятно широкие возможности визуализации розыгрышей лотерей и не установил каких-либо четких и понятных признаков (требований к визуализации), которые позволят отделить лотереи с визуализацией от подлежащих запрету азартных игр. Что ж, видимо, кому-то очень нужен новый расцвет игромании среди граждан Украины", — отмечают журналисты.

Издание приходит к выводу, что "либо министр финансов Александр Данилюк со своей командой продемонстрировали низкий профессионализм, либо проект писали не специалисты Минфина, а те, кого заботит защита личных бизнес-интересов". "Данные Лицензионные условия — это совершенно неконституционное решение правительства. Если Владимир Гройсман подпишет эти условия, это будет иметь признаки уголовного преступления", — цитируют журналист экс-нардепа Юрия Кармазина.

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Гройсман Данилюк лотереи Третьяков
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