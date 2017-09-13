Эксперт объяснил, кому выгодно обесценивание гривны

На сегодняшний день нет никаких оснований для ослабления гривны относительно доллара, то есть нет факторов, которые бы оказывали на нее давление и заставляли ее обесцениваться до 29,3 гривны за доллар.

Об этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал в комментарии "Главреду".

"Но, тем не менее, сохраняется тренд по постепенному обесцениванию гривны (то с 24 гривен за доллар до 25, потом с 25 до 27 и т.д.). Этого тренда придерживается власть, и это — проявление валютной политики Национального банка, который считает, что постепенно необходимо снижать покупательную способность украинской денежной единицы в международной торговле и платежах", — говорит экономический эксперт.

"Кому это выгодно? Постепенное или стремительное, а сейчас медленное падение курса гривны выгодно только экспортерам. А у нас это зернотрейдеры, агрохолдинги и олигархи от промышленности (в основном — сырьевых отраслей, электроэнергии, металла и химии). Разница в курсе, которая получается ежегодно, — это чистая прибыль для такого типа экспортеров. Напомню, что мелким экспортерам у нас не возвращают НДС — его получают только крупные экспортеры, олигархи, которые вхожи в соответствующие структуры власти, только для них это делается", — посетовал экс-министр.

"Что касается влияния этих процессов на наши внутренние возможности, то они сокращаются при падении курса гривны: мы все меньше можем купить импортных товаров, мы можем покупать только вещи плохого качества. Причем это касается как экономических субъектов, так и простых граждан. Мы все хуже можем себя обеспечивать, все хуже питаемся, получаем менее качественные услуги, а в страну начинают завозить товары и продукты низкого качества, дешевые автомобили и т.д.", — заметил экономист.

По его словам, таким образом отечественные предприятия теряют возможности покупать сложное и самое лучшее оборудование, модернизироваться: "Поскольку все время им будет не хватать гривны, которой нужно оплачивать импортные поставки. Как известно, техника, особенно современная, идет из-за границы. Так что наша модернизация, наши экономические нужды в структурном и технологическом перестроении промышленности и других сфер остаются за пределами желаний, интересов и политики правительства".

"Что касается самой цифры, заложенной в бюджет, — 29,3 гривны за доллар, то это цифра "на глазок". Наши члены правительства просто нарисовали кривую, которая потихоньку падает, и решили, что темп такого падения необходимо сохранить. Нет совершенно ничего объективного в этом прогнозе. Он не подкреплен никакими серьезными расчетами и обоснованиями. У нас нет даже инфляционного таргетирования (монетарный режим, который предусматривает ответственность центрального банка за соблюдение объявленного значения официального показателя инфляции (таргета) на протяжении определенного периода времени, — Ред.), о котором уже который год говорят в НБУ", — заметил Владимир Лановой.

"Почему же они тогда не останавливают рост тарифов и других цен на энергетические и другие услуги, если занимаются таргетированием инфляции, которая должна сохраняться в определенных пределах, ведь она как раз выходит за установленные рамки?", — резонно добавил президент Центра рыночных реформ.

Напомним, директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду", почему гривна может рухнуть до 35 за доллар.