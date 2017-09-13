Реформы и стабилизация экономики. В МВФ пообещали Украине "светлое будущее"

Украина при условии дальнейшего проведения реформ после достижения стабилизации экономики обеспечит себе "светлое будущее", которое будет поддержано ростом мировой экономики.

Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает УНИАН.

"Прогресс Украины в экономических реформах был чудесным, стабилизация экономики своевременна и совпадает по времени с периодом роста мировой экономики. Это возможность для Украины перейти от периода стабилизации к периоду быстрого роста. Надеюсь, что поддержка МВФ в предыдущие периоды была полезной, и мы проведем дискуссию о том, как продвигать реформы в дальнейшем. Реформы позволят обеспечить Украине светлое будущее", —- сказал Липтон.

В свою очередь Гройсман выразил готовность продолжать программу реформ в сотрудничестве с Фондом.

"Нам нужно увеличивать доходы украинских граждан. Реформа пенсионной системы, реформа управления государственной собственностью, правосудия, антикоррупционная реформа — все то, чего требует сегодня Украина и украинцы. Наша команда готова и дальше выполнять программу, ставить новые цели и задачи для того, чтобы Украина стала успешной с вашей поддержкой", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Украина рассчитывает получить в текущем году еще два транша от МВФ на сумму 3 млрд долл.