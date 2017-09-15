Девальвация в ритме инфляции. Что влияет на падение курса гривны

15 сентября 2017, 11:54

По молчаливому согласию между Минфином и Нацбанком может происходить ослабление курса, говорит Ярослав Жалило.

Ярослав Жалило

Постепенное снижение курса гривны и планы украинского Кабмина в 2018 году девальвировать ее до 29,3 за доллар связаны с отрицательным сальдо торгового баланса, которое будет только ухудшаться.

Об этом президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду".

"При составлении прогноза курса гривны был применен довольно арифметический подход. Как мы видим, в нынешнем году средний курс был порядка 26 гривен за доллар, в конце года будут примерно те же показатели, может быть, 26,5 за доллар", — говорит экономист.

"Если считать, что в текущем году инфляция составит как минимум 15%, и просто прибавить эти 15% к нынешнему курсу, то где-то так и получим около 29 гривен с копейками за доллар. Так что сейчас просто был пересчитан курс с учетом прогнозируемого уровня инфляции. К тому же, я не уверен, что мы удержимся в пределах 15% инфляции", — заметил эксперт.

"Соответственно, не стоит говорить сейчас о том, что будут какие-то факторы, способствующие девальвации гривны. Скорее, можно говорить о том, что курс будет сохраняться в пределах стабильного реального курса", — считает президент Центра антикризисных исследований.

"Тем более, следует помнить, что прогнозируется курс гривны относительно доллара. А курс относительно евро — не озвучивается. Однако если посмотреть данные за 2017 год, то мы увидим, что с начала года гривна укрепилась относительно доллара США, причем довольно заметно. А вот относительно евро она — наоборот, есть некоторая девальвация. Это связано с глобальным соотношением доллара и евро", — объяснил Жалило.

Поэтому, по его словам, к прогнозу прилагается еще и общий прогноз по дальнейшему ослаблению доллара, который совпадает с заявлениями администрации США и теми трендами, которые сегодня наблюдаются в мире.

"Также будут влиять на курс гривны национальные факторы, которые не дадут укрепиться нашей национальной валюте. Эти факторы связаны с хронически отрицательным сальдо торгового баланса, которое будет только ухудшаться", — говорит экономист.

"Кроме того, у НБУ есть обязательство — не вмешиваться в курсообразование, то есть банк переключается на официальное таргетирование и параллельную либерализацию валютного рынка, что также, в принципе, может привести к колебаниям курса и адаптации курса к официальной динамике", — считает эксперт.

"Я бы не хотел, чтобы прозвучала мысль о том, что в бюджет закладывается дальнейшая девальвация гривны. Это, скорее, девальвация в ритме инфляции. На самом деле, просто не планируется, что гривна будет укрепляться", — добавил он.

"Хотя и тут есть нюансы. Поскольку если, например, активизируется иностранное инвестирование в Украину (а такая вероятность есть, и она довольно высока), то это может сработать на укрепление гривны. И тогда этот прогноз может быть недовыполнен", — заметил президент Центра антикризисных исследований.

"Наша система такова, что недовыполнение плана девальвации автоматически может ухудшать состояние поступлений в бюджет. И потому, особенно в конце года, в последнем квартале, по молчаливому согласию между Минфином и Нацбанком может происходить ослабление курса просто для того, чтобы улучшить ситуацию с бюджетными поступлениями", — резюмировал Ярослав Жалило.   

Напомним, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал в комментарии "Главреду", кому выгодно обесценивание гривны.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Затянувшееся падение: почему обесценивается гривна?"

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