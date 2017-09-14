США наказали санкциями две украинские авиакомпании

США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний — Khors Aircompany и Dart Airlines — за сотрудничество с компаниями Ирана и Ирака, которые находились под ограничительными мерами.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные министерства финансов Штатов.

Агентство уточнило, что всего за сотрудничество с иранскими компаниями и лицами, попавшими в "черный список", санкции были введены против 11 юридических и физических лиц.

"Управление по контролю за иностранными активами госказначейства США, согласно исполнительному указу №13224, внесло в санкционный список основанные в Украине Khors Aircompany и Dart Airlines в связи с предоставлением иранским и иракским авиакомпаниям, которые уже находились под санкциями, авиационно-транспортных услуг", — говорится в статье.

В ведомстве отметили, что украинские авиакомпании сотрудничали с иранскими Caspian Air и Mahan Air, а также иракской Al-Naser Airlines, они попали под американские ограничительные меры с 2011 по 2015 год.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза утвердил решение продлить на шесть месяцев санкции против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.