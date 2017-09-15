Тарифы на электроэнергию в Украине являются самыми низкими в Европе

В Украине тарифы на электрическую энергию являются самыми низкими в Европе.

Об этом заявил в ходе заседания Координационного центра по обеспечению введения нового рынка электрической энергии глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк, сообщает УНИАН.

"Длительное время, в течение 25 лет были очень тёплые и отцовские слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине наименьшие в Европе", —сказал Вовк.

Он отметил, что принятый Верховной Радой закон "О рынке электрической энергии" позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги.

"Мы уверены, что в результате будет установлена справедливая цена на качественные стабильные услуги", — отметил Вовк.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина экспортировала электроэнергии на 160 миллионов.