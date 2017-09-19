10 самых продаваемых автомобилей в 2017 году

19 сентября 2017, 11:20

Если посмотреть общую статистику автомобилей, то можно сделать вывод, что компактные внедорожники пользуются большей популярностью, чем седаны. 

С начала 2017 года на автодорогах Украины появилось более 15 тысяч новых автомобилей. Каждый выбирает то, что ему по карману и по душе, но безусловно есть и народные любимцы — мы подготовили рейтинг самых популярных авто среди украинцев.

KIA Sportage

Самым продаваемым автомобилем в 2017 году, по мнению отраслевой ассоциации Укравтопром, является KIA Sportage. Кроссовер из Южной Кореи покорил сердца более 800 покупателей. Цена такой машины составляет чуть больше 500 тыс. гривен.

Renault Logan

Мнение о том, что французские автомобили ненадежны, с каждым годом развеивается. Так, в 2017 году второе место по продаже автомобилей занимает Француз Renault Logan. Обладателями компактного седана стали 611 человек. Самый дешевый вариант — это модель на МКП и с 1,2 — литровым бензиновым двигателем. Его цена варьируется в пределах 300 тыс. гривен.

Renault Duster

Третье место опять занимают французы с автомобилем Renault Duster. Обладателем мощного, проходимого, компактного кроссовера стали порядка 500 автолюбителей. За сумму в 361 тыс. гривен вам будет доступен вариант с 1,6 — литровым двигателем и механическая коробка передач.

Skoda Octavia

Четвертое место в десятке лидеров занимает чешский автомобиль Skoda Octavia. Рыночная стоимость Октавии в Украине составляет 456 тыс. гривен. Сюда входит механика и двигатель объемом 1,6 литра.

Toyota Corolla

Пятое место досталось компании Toyota с автомобилем Corolla. Таких моделей было оформлено порядка 500 машин. Комплектация схожа с Octavia, то есть 1,6 литров — объем двигателя и механика. Стоимость такого варианта стартует от 472 тыс. гривен.

Volkswagen Tiguan

Немецкая компания Volkswagen с моделью Tiguan продала 458 автомобилей и занимает шестое место в рейтинге ТОП-10 машин. Самая дешевая комплектация обойдется в 772 тысячи.

Ford Fiesta и Hyundai Tucson

Ford Fiesta и Hyundai Tucson разделили седьмое и восьмое место. Более 400 таких автомобилей в 2017 году зарегистрировано на территории страны. Стоимость "Фиесты" — 332 тыс. гривен, а "Хундая" — 639 тыс.

Toyota Rav4 и Nissan Qashqai

Toyota Rav4 и Nissan Qashqai заключают список лидеров и занимают девятое и десятое место соответственно. Компании Toyota удалось продать 344 автомобиля, самый дешевый — 686 тыс, а Nissan — 331, по цене от 510 тыс. гривен.

 

Внедорожники "бьют" легковушки

Но эта статистика только новых автомобилей, рынок вторички также процветает, и на сайте Reono.ua ежедневно продается далеко не один автомобиль.

Если посмотреть общую статистику автомобилей, которые были проданы за последние годы, то можно сделать вывод, что компактные внедорожники пользуются большей популярностью, чем седаны. Скорее всего, связано это с качеством дорог в нашей стране. Они обладают повышенной проходимостью, вместительным багажником и высоким клиренсом. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять