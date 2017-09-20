Как выбрать и установить дверь на балкон и улучшить энергосбережение в квартире

20 сентября 2017, 16:28

Грамотный монтаж — важный залог тепла в доме и длительной эксплуатации изделия.

Балконная дверь должна обеспечивать выход на балкон и пропускать дневной свет в комнату. Однако важнейшим требованием к балконному блоку является улучшение энергоэффективности квартиры. Качественный балконный блок будет способствовать экономии семейного бюджета, ведь тарифы на отопление непрерывно растут. К тому же на сегодняшний момент в Украине работают программы кредитования на покупку энергоэффективных окон с возможностью получения компенсации от государства 35% от суммы кредита.

Выбираем профиль

Металлопластиковый профиль для балконного блока должен обеспечивать прочность всей конструкции и надежную защиту от холода. С учетом климатических условий оптимально, чтобы на балконный блок устанавливались профильные системы "Виконда Термо" или "Виконда Классик+".

Шестикамерный профиль "Виконда Термо" позволяет устанавливать энергосберегающий стеклопакет толщиной до 40 мм, улучшая тепло- и звукоизоляцию. Качество профильной системы подтверждается сертификатом института ift-Rosenheim.

Надежный и практичный профиль "Виконда Классик+" отличается демократичной ценой. Предназначен для установки как одно-, так и двухкамерных стеклопакетов.

Оба профиля имеют хорошую герметичность и позволяют устанавливать противовзломную фурнитуру.

Кроме обеспечения прочности и энергосбережения балконные блоки должны иметь респектабельный вид. Появилась альтернатива скучным белым окнам, которые далеко не всегда соответствуют внутреннему интерьеру, стилю фасада и архитектурным решениям, — речь о ламинации.

На профиль ПВХ с помощью специального оборудования наносится прочная декоративная ламинирующая пленка. Она не боится перепадов температур и неблагоприятных погодных условий, не выгорает, отличается высокой износостойкостью. Выбор цветов ламинирующих пленок очень велик — от имитации цветов и фактуры ценных пород дерева, до богатой палитры оттенков.

Выбираем стеклопакет

Стеклопакет обеспечивает две основные функции: сохранение тепла в помещении и защиту от шума. Большое значение имеет, застеклен ли балкон (если не застеклен, то планируют ли его застеклить). Если балкон застеклен, то можно выбрать однокамерный стеклопакет с энергосбережением, если нет, то обязательно заказывать двухкамерный энергосберегающий стеклопакет.

Еще раз напоминаем, что именно на энергосберегающие стеклопакеты можно получить компенсацию от государства в размере 35%!

Фурнитура

Одним из важнейших элементов является фурнитура для пластиковых окон. Только качественная и надежная фурнитура будет долго служить и безотказно работать в течение всего срока эксплуатации.

Чтобы, выйдя на балкон, дверь можно было за собой легко закрыть, устанавливаются фальш-ручки (так называемые "ручки курильщика") и балконные защелки. Если вы живете на первых этажах или окна вашей квартиры расположены слишком близко с окнами в подъезде, то понадобится устойчивая к взлому фурнитура для окон.

На что обратить внимание

1. Полностью стеклянная дверь обеспечивает идеальное естественное освещение комнаты, однако стоит учитывать, что вес стеклопакета может создавать дополнительную нагрузку на фурнитуру (если речь идет о габаритных створках).

2. Если застеклена только половина двери, то желательно, чтобы нижняя часть защищалась сэндвич-панелью. Это позволяет увеличить прочность и безопасность, что особенно оценят семьи с маленькими детьми.

3. Установка балконного блока с глухим окном позволит значительно сэкономить.

4. Если вы заказали глухое окно, то балконная дверь обязательно должна быть поворотно-откидной для осуществления проветривания.

5. Обязательно заказывайте балконный блок с установкой. На самостоятельные монтажи не распространяется гарантия и ошибки установки придется возмещать из собственного кошелька.

6. Грамотный монтаж — важный залог тепла в доме и длительной эксплуатации изделия. При заказе балконного блока в компании "Виконда-Запорожье" — вы обезопасите себя от некачественного остекления и последующих проблем.

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