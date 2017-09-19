Штрафы на 2,7 миллиарда. Украина наказала авиакомпании РФ за полеты в Крым

За период введения санкций против авиакомпаний, нарушивших воздушное пространство Украины (полеты в аннексированный Крым, – ред.), Государственная авиационная служба Украины применила к ним более 20 тыс. штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн.

Такую информацию представили в Госавиаслужбе в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В ведомстве напомнили, что указом президента Украины от 16 сентября 2015 года введено в действие решение СНБО о применении персональных санкций к юридическим лицам, в частности, к авиакомпаниям Российской Федерации.

По данным Госавиаслужбы таких нарушителей-авиакомпаний РФ насчитывается более 40, среди них, в частности, "Аэрофлот", "Вим авиа", "Газпром авиа", "Рэд Вингс", "Россия", "Алроса", "Уральские авиалинии", "Ямал", "ЮТэйр", "Трансаэро", "224 авиаотряд", "Когалымавиа" "Сокол", "Барс Аэро" и др.

Санкции к нарушителям применены в виде штрафа за каждое нарушение в размере 8 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (136 тыс. грн).

Факты правонарушений фиксируются на основании данных автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100.

"В то же время относительно количества нарушений в разрезе авиакомпаний, сводный учет Госавиаслужбой не ведется, поэтому предоставить указанную информацию не представляется возможным", — уточнили в ведомстве.

В отношении механизма взыскания Госавиаслужба отмечает, что, согласно Воздушному Кодексу Украины, если штраф не уплачен в 15-дневный срок с момента получения постановления о его наложении, принудительное взыскание осуществляет Государственная исполнительная служба.

По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд грн ни одна штрафная санкция не была оплачена.

Вместе с этим Госавиаслужба совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством иностранных дел в рамках компетенции принимает меры по обращению в международные судебные инстанции для урегулирования ситуации по оплате указанной задолженности и недопущению нарушений использования воздушного пространства Украины.

Как сообщалось, Петр Порошенко указом от 16 сентября 2015 года ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпали российские авиакомпании. 25 сентября Кабинет министров Украины принял решение о запрете полетов в Украину этих авиакомпаний.

Уже 29 сентября стало известно, что Росавиация уведомила авиакомпании Украины о введении запрета на использование воздушного пространства РФ с 25 октября. Госавиаслужба Украины позднее уведомила РФ о прекращении транзита для всех российских самолетов через воздушное пространство Украины с 00:00 26 ноября.

Напомним, ранее в России предлагали полностью восстановить авиасообщение с Украиной.