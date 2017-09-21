"Отбашлять Захарасту и банде". В ДНР обложили поборами владельцев авто

В оккупированном российскими военными и боевиками Донецке ввели "налог" для владельцев авто — 20-30% от стоимости транспортного средства.

Об этом в колонке на "Обозревателе" пишет блогер "Фашик Донецкий".

"То есть: мало того, что тебя заставляют снять нормальные автономера и поставить лабуду, так теперь ты еще и должен отбашлять Захарасту и банде на покушать. А чтобы холопы не возникали и не мычали, чтобы ускорить процесс, типа гаишникам дали отмашку — карт бланш — конфисковать выявленные не перерегистрированные транспортные средства", — отметил он.

Блогер подчеркнул, что спорить с людьми в форме в оккупации не принято.

"Итого, что это значит для холопов: У тебя жигули за 500 баксов? Или отнеси 20% Захарасту, или на велосипеде катайся. Ибо придут гайцы и попросят бумажку об оплате сотни баксов в карман Захарченко. Ой, в казну типа государства", — пишет Фашик Донецкий.

По его словам, особенно не повезло владельцам иномарок — им придется платить еще больше.

"Твое авто понравилось абизянке в камуфляже? Поздравляю, сам выбери причину, по которой у тебя отожмут авто: или ты не забашлял 20-30% от стоимости авто непонятно куды, или ты диверсант", — добавил блогер.

Напомним, ранее сообщалось, что под Донецком боевики-мародеры грабят брошенные дома и застрелили гражданского.