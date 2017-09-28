В Украине стремительно будут расти цены на хлеб, мясо и молоко

В Украине будут стремительно расти цены на хлеб и другие продукты.

В ближайшие месяцы на 20% подорожают хлеб, молоко и мясо, говорят в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, сообщает ТСН.

Подорожание будет уже до декабря. Специалисты объясняют это участившимися случаями заболевания свиней на африканскую чуму, а также недостатками в налоговой сфере.

Вырастут цены и на овощи. Как прогнозируют аграрии, уже в октябре "борщевой набор" подорожает минимум в полтора раза. А все — из-за сокращения в Украине производства этих культур.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич прогнозирует повышение цен на овощи — картофель, лук, морковь, свеклу и капусту в 1,6-1,8 раза, или на 160-180% в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности подорожание картофеля и капусты оценивается в 240%, пишет Ukranews.

По мнению Томича, на повышение цен повлияло уменьшение производства соответственных культур.

Так, по данным Ассоциация фермеров и частных землевладельцев, производство картофеля упало на 30%, лука — на 35%, свеклы — на 25%, капусты — на 40-45%.

Напомним, эксперты назвали причины, почему цены на овощи в Украине бьют рекорды.

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