ТМ БУД: проектирование фасадов вашей мечты

Компания ТМ БУД предоставляет комплексные услуги по внутренней отделке, осуществляет генподряд на реконструкцию и ремонт зданий и помещений разного назначения, проектирует все виды фасадов, включая сэндвич панели. Главный сектор работы — коммерческая недвижимость. Это торговые центры, развлекательные комплексы, офисы, отели, — и все это проектируется не только в Киеве, но и по всей территории Украины.

Предприятие ТМ БУД

ТМ БУД в Украине реализовали десятки проектов, и сотрудничает с крупными зарубежными корпорациями. В настоящий момент строительная фирма — это сплоченная команда, которая использует инновационные технологии на всех строительных этапах, что гарантирует максимум производительности проекта. В нашем коллективе профессионалы, которые способны воплотить в жизнь самые смелые архитектурные решения, полностью управлять проектом — от разработки идеи до введения возведенного сооружения в эксплуатацию. Инженеры и технологи — высококвалифицированные работники, поэтому можно быть уверенными в качественном результате и соблюдении всех предписанных норм.

Виды строительных услуг компании

Так как фирма берет на себя все обязанности по генеральному подряду, ТМ БУД ответственно выполняет работу на каждом этапе строительства. Мы проводим монтаж, привлекая при необходимости дополнительные организации и специализированных работников. Какие услуги мы предлагаем для наших заказчиков:

— Строительство общего характера.

— ЭПДМ мембрана, ПВХ мембрана.

— Фасадные системы и отделочные работы.

— Кровля, кровельная мембрана, светопрозрачные конструкции.

— Проектирование фасадов, канализации и водопровода.

— Вентилируемый фасад. Вентиляционные работы, а также отопление, инженерные и электрические сети.

— Штукатурные фасады, панели.

— Алюминиевые композитные панели, металлоконструкции.

— Установка оборудования, техники, благоустройство объекта строительства.

— Техосмотр, оценка сооружений, сетей, конструкций.

— Контроль, решения, организация, ответственность за конечный результат.

Преимущества сотрудничества с ТМ БУД

Предприятие специализируется на выполнении основных комплексных работ по проектированию и возведению сооружений, реализовывает объекты любой сложности "под ключ" в оговоренные сроки, гарантирует высокое качество и долговечность своей продукции. Строительная компания строит по следующему принципу:

— Максимальный комфорт. Современные решения, удобство, гармоничность.

— Высокое качество и безопасность. Продуманное проектирование, качественные материалы, проверка всех систем.

— Финансовая выгода. Разумное использование инвестиций, гарантия стабильности и защиты.

Также ТМ БУД предлагает:

— Проектирование всех существующих видов фасадов.

— Авторский контроль по желанию заказчика.

— Монтаж и обучение бригады, повышение квалификации работников.

— Съемка существующего здания для создания проекта по необходимым размерам.

Уважение, профессиональный подход, интерес к каждому заказу — залог успеха и главная причина, по которой компания завоевала доверие украинских и зарубежных заказчиков. Чтобы узнать больше информации и получить консультацию архитектора об услугах и возможностях компании, заходите на сайт компании tm-bud.com.ua.