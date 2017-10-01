Доллар подорожал на шесть копеек. Нацбанк назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.

Официальный курс гривны на понедельник, 2 октября:

100 долларов — 2657,8496 грн (29 сентября — 2652,1094);

100 евро — 3137,8572 грн (3123,6545);

10 рублей — 4,5812 грн (4,5635).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.