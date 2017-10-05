Россияне занялись экономикой ЛНР: будут бороться с безработицей, нехваткой лекарств и горючего

В начале октября в Ростове-на-Дону (РФ) запланировано проведение совещания российских "кураторов" и руководителей "министерств и ведомств" ЛНР по ряду проблемных вопросов в социально-экономической сфере ЛНР.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, речь идет о загрузке предприятий перерабатывающего комплекса, поставках лекарственных средств из РФ и наличии в аптеках "республики" "контрабандных" лекарств украинского производства, дефиците горюче-смазочных материалов, выдаче адресной гуманитарной помощи.

Кроме того, будет рассматриваться вопрос о необходимости уменьшения социальной напряженности в ЛНР, связанной с фактической занятостью населения в основном на "госпредприятиях" и в "органах власти республики".

Организатором совещания выступает минэкономразвития РФ (замминистра Сергей Назаров, который курирует социально-экономическую составляющую ЛДНР), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал что именно Назаров признался, что Россия продает краденный на Донбассе украинский уголь.