Нацбанк укрепил гривну, доллар "потерял" шесть копеек

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.

Официальный курс гривны на 9 октября:

100 долларов — 2673,9931 грн (6 октября — 2679,9684);

100 евро — 3130,4437 грн (3146,8189);

10 рублей — 4,6294 грн (4,6543).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.