Нацбанк укрепил гривну, доллар "потерял" шесть копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3130,4437 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 9 октября:
100 долларов — 2673,9931 грн (6 октября — 2679,9684);
100 евро — 3130,4437 грн (3146,8189);
10 рублей — 4,6294 грн (4,6543).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.