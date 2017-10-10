Нардепы хотят поднять себе зарплаты до 17 тысяч плюс "кабминовские" надбавки

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов" (регистрационный номер 7172), которым предлагается повысить зарплаты парламентариям.

Об этом со ссылкой на сайт парламента сообщает УНИАН.

Проект постановления предусматривает установить размер должностных окладов нардепов на уровне должностных окладов членов Кабмина, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Должностные оклады народных депутатов Украины определяются в прожиточных минимумах, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в следующих размерах:

спикер — 12,0;

первый замспикера — 11,5;

замспикера — 11,0;

председатель комитета, специальной контрольной комиссии Рады по приватизации, руководитель депутатской фракции (депутатской группы) в Раде — 10,5;

первый зам, зампредседателя комитета Рады, Специальной контрольной комиссии Рады по приватизации, секретарь комитета Рады, Специальной контрольной комиссии Рады по приватизации, замруководителя фракции (группы) в Раде, председатель подкомитета комитета Рады— 10,3;

член комитета Рады — 10,0.

Кроме того, предусмотрено, в пределах расходов на оплату труда, утвержденных законом о Госбюджете на соответствующий год, по решениям комитетов, к предмету ведения которых относятся вопросы регламента и бюджета, нардепу осуществляются аппаратом Рады надбавки к должностному окладу в размере, установленном для членов Кабмина.

Кроме того предусмотрено, установить общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепа в размере 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Предлагается ввести в действие постановление со дня его принятия и применять с 1 октября 2017 года.

Напомним, сейчас прожиточный минимум для трудоспособных составляет 1684 гривен, а с 1 декабря он должен составить 1762.