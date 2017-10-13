Гройсман назвал причины роста цен на продукты в Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что рост цен на продукты питания в Украине в текущем году связан с недостаточным урожаем фруктов и овощей, а также с увеличением продовольственного экспорта.

"У нас был рост на овощи, фрукты, потому что в стране не было достаточного урожая. Почему еще цены поднялись? Потому что мы начали быть страной экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу, за валюту", — сказал он в интервью "5 каналу".

При этом премьер отметил, что ожидает улучшения ситуации в 2018 году.

"Но важно что сделать? Возобновлять мощность производства внутри страны. Поэтому, я в 2018 год, если касается цен, смотрю более оптимистично, чем это было в 2017 году", — сказал он.

Гройсман также отметил, что на рост цен на мясо, в частности повлияла африканская чума (африканская чума свиней — ред.), вследствие которой сократилось поголовье свиней.

"Но сейчас мы видим уменьшение цены на свинину. Но наша задача в 2018 году — создать механизмы накапливания мяса в стране, и мы можем это сделать", — сказал Гройсман.

Напомним, с 1 июля 2017 года, вступило в силу постановление Кабмина об отмене государственного регулирования цен на продукты питания.

видео: 5 канал