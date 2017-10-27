США дали миру четкий сигнал не покупать оружие у России — экономист

Возможно, анонсированные Штатами санкции смогут ударить по позициям РФ на мировом рынке вооружения, отметил Устенко.
Экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что анонсированные США новые санкции против Российской Федерации — четкий сигнал американцев всему миру не покупать оружие у РФ.
Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".
В то же время эксперт подчеркнул, что введение ограничительных мер против конкретных российских предприятий, возможно, ударит по позициям страны на мировом рынке вооружения.
"Они же в первой десятке стран — экспортеров вооружения. Скорее всего, это усложнит сотрудничество россиян с внешними рынками оружия… То есть удар наносится по той сфере, на которой Россия зарабатывает деньги", — добавил собеседник.
По словам Устенко, "раньше они продавали вооружение в те же Пакистан и Индию". "И как им теперь быть, если оборонные предприятия окажутся под санкциями? Если эти страны продолжат покупать российское вооружение, у них возникнет конфликт с США. А они вряд ли захотят ссориться с американцами", — отметил экономист.
"По сути, эти санкции — четкий сигнал США всему миру не покупать оружие у РФ: мол, выбор, конечно, за вами. Но мы очень удивимся, если вы пойдете против нашей воли", — сказал аналитик.
Ранее сообщалось, что в Штатах Госдепартамент передал Конгрессу список российских предприятий и силовых ведомств, в отношении которых могут быть введены санкции, в частности, в нем есть ФСБ и крупнейшие предприятия, связанные с оборонной промышленностью.