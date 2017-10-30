В Fitch рассказали, когда Украине ждать нового транша МВФ

Украина сможет получить следующий транш кредита от Международного валютного фонда в 2018 году после принятия Верховной Радой закона о государственном бюджете на следующий год и согласования между Фондом и украинским правительством формулы цены на газ.

Об этом говорится в сообщении на сайте международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сообщает УНИАН.

В агентстве отметили, что завершение четвертого пересмотра в рамках программы кредитования экономики Украины EFF было отложено МВФ.

"Хотя пенсионная реформа (ключевое условие) была утверждена и закон подписан в начале октября, сильно измененная версия реформы еще не подписана партнерами. Кроме того, правительству необходимо принять законодательство о приватизации и борьбе с коррупцией", — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров будут зависеть от прогресса в повестке дня структурных реформ, прежде всего, земельной реформы, и достижения результатов в приватизации и борьбе с коррупцией, которые подвержены задержкам и рискам исполнения в связи с выборами 2019 года.

Тем не менее агентство считает, что продолжение взаимодействия с МВФ и международными партнерами имеет основополагающее значение для поддержания доступа нашей страны на внешние рынки.

Напомним, ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой на чате в "Главреде" объяснил, на что в Украине тратят кредиты МВФ.