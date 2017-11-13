Яценюк о повышении соцстандартов: "Мы можем тратить только то, что заработали"

Для повышения социальных стандартов в Украине необходимо ускорять рост экономики, считает лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Я достаточно консервативен в экономической политике - мы можем тратить только столько, сколько заработали. Поэтому если мы повышаем социальные стандарты, то должны ускорить рост экономики", - подчеркнул Яценюк в программе "События недели" на ТРК "Украина" в воскресенье, 12 ноября.

Лидер НФ отметил, что социальная политика действующего правительства "на этом этапе абсолютно правильная". В то же время он заявил, что придерживается довольно консервативных взглядов в экономической политике: "Моя экономическая политика лежит в плоскости: мы можем тратить только столько, сколько мы заработали. Экономическая политика действующего правительства заключается в том, чтобы сейчас активно повышать социальные стандарты".

"Это можно сделать только одним путем: если мы повышаем социальные стандарты, то должны ускорять рост экономики - источники доходов. И сейчас мы с правительством именно над этим сконцентрированы", - подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Международным валютным фондом, он отметил, что недавно имел встречу с первым заместителем директора-распорядителя МВФ: "Мало кто надеялся в МВФ в 2014 году, что страна в состоянии войны сможет продемонстрировать экономический рост, снижение инфляции и вообще экономический прогресс. Мы это доказали".

В ответ на вопрос относительно сотрудничества с действующим премьер-министром Украины лидер "Народного фронта" подчеркнул, что эффективная работа возможна "когда все едины, когда каждый поддерживает друг друга, когда мы можем подискутировать за закрытыми дверями, но публично до народа Украины обращаемся с общей согласованной позицией".



