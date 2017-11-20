По "делу Курченко" изъяли в пользу государства 1,5 миллиарда долларов − Луценко

В уголовном производстве по "делу Курченко" было изъято благодаре процедуре специальной конфискации в украинский бюджет 1,5 миллиарда долларов и передан в распоряжении Фонда госимущества Одесский нефтеперерабатывающий завод.

С таким заявлением на брифинге сегодня, в понедельник, 20 ноября, выступил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает портал "УНН".

"Дело Курченко. Суд еще не дал нам разрешения на заочное осуждение. Несмотря на это, мы смогли запустить процедуру специальной конфискации впервые в истории Украины. На сегодня по этому делу в государственный бюджет поступило 1,5 миллиарда долларов, а в Фонд госимущества передан Одесский нефтеперерабатывающий завод, который был орудием совершения преступления", - сказал Луценко.

По словам главы ГПУ, в будущем году Фонд госимущества планирует выставить этот завод на продажу через открытые торги.

Напомним, ранее имущество компании ВЕТЭК и ФК "Металлист", принадлежащей Сергею Курченко было арестовано судом.