Литва намерена "безвозмездно" передать Украине вооружение почти на 2 миллиона

Литва намерена передать Украине вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро.

Об этом говорится в проекте постановления правительства Литвы, подготовленном Минобороны балтийской республики и опубликованном на странице электронного парламента, пишет РИА Новости.

"Правительство Литвы приняло решение передать с безвозмездным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1, 931 миллиона евро на 1 октября 2017 года", — говорится в документе.

В приложениях постановления указано, что Украине будут переданы более 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другая военная техника.

В сообщении также говорится, что стоимость покупки вооружения для Литвы составила более 3 миллионов евро. Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году.

До четвертого декабря 2017 года данный проект-постановление правительства республики рассматривается министерством финансов и МИД Литвы.

Стоит отметить, что Литва — первая страна, которая поставила Украине летальное оружие. Было поставлено 146 единиц летального оружия разработки и производства бывшего СССР. В сентябре 2016 года также сообщалось о передаче Украине от Литвы боеприпасов, которыми военные прибалтийской страны пользовались до перевооружения армии по стандартам НАТО.

Напомним, сенат США одобрил проект закона "О бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", который предусматривает выделение 350 млн долларов для предоставления помощи в сфере обороны для Украины.