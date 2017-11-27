Wizz Air в 2018-м откроет три новых рейса из Украины в Европу

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air, крупнейший лоукост в Центральной и Восточной Европе, с 26 марта будущего года планирует запустить из Львова рейсы в города Гданьск и Катовице (Польша), а с 21 мая в город Дортмунд (Федеративная Республика Германия).

Как сегодня, в понедельник, 27 ноября, сообщается в пресс-релизе авиакомпании, рейс "Львов – Гданьск" будет выполняться дважды в неделю (по понедельникам и пятницам).

Рейс "Львов – Катовице" с 26 марта тоже будет выполняться в таком режиме, а с 20 июня – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В Wizz Air уточнили, что билеты можно будет купить на официальном сайте компании по цене от 279 гривен в Гданьск и Катовице. Цена билета в Дортмунд будет начинаться от 719 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что лоукостер запустит из Украины новый рейс в Великобританию.