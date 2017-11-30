К 2030 году 800 миллионов людей могут потерять работу из-за роботов

30 ноября 2017, 04:55

Больше всего автоматизация, по прогнозам McKinsey, затронет Китай.

К 2030 году от 400 до 800 миллионов работников по всему миру могут потерять свои рабочие места, потому что их заменят роботы или процессы автоматизации.

Рабочие места могут потерять люди как в развитых, так и в развивающихся странах. В зоне риска оказались сотрудники бэк-офисов, машинные операторы, работники сетей фаст-фуда и те, кто занимается кредитованием, свидетельствуют подсчет McKinsey Global Institute, передает republic.

Больше всего автоматизация, по прогнозам McKinsey, затронет Китай — там под угрозой больше 200 млн человек, то есть 16% рабочей силы. На втором месте Индия (почти 150 млн человек, 9%), на третьем — США (около 50 млн человек, почти 25%).

Меньше, всего пострадают сферы, связанные с управлением персоналом и социальным взаимодействием.

Те рабочие, которые будут заменены автоматизацией, легко идентифицируются. Новые рабочие места, косвенно созданные благодаря новым технологиям, размыты и распределяются по разным секторам и географическим регионам. "Мы моделируем некоторые потенциальные источники спроса на рабочую силу, которые могут стимулировать создание рабочих мест к 2030 году даже без автоматизации", — говорится в докладе McKinsey.

Если суммировать, то, судя по подсчетам, богатые страны, как ожидается, автоматизируют больший процент работников, чем бедные.

Сюзан Линд, один из авторов исследования, рассказала CNN, что из-за роботизации фактически меняется традиционная модель, при которой первые 20 лет своей жизни люди учатся, а остальные 40–50 лет — работают. Им придется учиться новым навыкам во время своей карьеры. При этом, считает она, прогнозы, что роботы заберут работы, преувеличены. "Да, работа будет автоматизирована, но будет достаточно рабочих мест для всех в большинстве сфер", — отмечает Линд.

Прогноз McKinsey отличается от более радикальных предыдущих подсчетов. В 2015 году аналитики Bank of America Merrill Lynch в своем докладе писали, что в США в течение 20 лет 47% работников могут заменить роботы. Анализ показывал, что к 2020 году рынок искусственного интеллекта и автоматизации достигнет 152 млрд долларов.

Напомним, ранее в Google сделали смелый прогноз о слиянии людей и машин.

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работа роботы занятость McKinsey
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