Украина получит многомиллионную денежную помощь от ООН

Украинские власти подписали договор о рамочной программе партнерства с Организацией Объединенных Наций на ближайшие четыре года.

Данный документ предполагает передачу ООН Украине около 700 млн долларов США, сообщает портал "Українські Новини".

От Украины договор подписал первый вице-премьер-министр и глава Минэкономразвития и торговли Степан Кубив, а от ООН - координатор системы организации в Украине и постоянный ее представитель в стране Нил Вокер.

По его словам, деньги будут привлекаться по таким направлениям - устойчивый рост экономики, окружающая среда и занятость населения ; равный доступ к качественным и инклюзивным услугам и социальной защите; демократия, верховенство права и участие общества; безопасность граждан, социальное единство и восстановление.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ООН подсчитали количество погибших за время войны на Донбассе.