В Нацбанке назвали причины ослабления гривни перед долларом в ноябре

По результатам ноября национальная валюта Украины девальвировала к доллару США по среднему официальному обменному курсу на 0,2%.

При этом в первой половине ноября на валютном рынке гривня укреплялась к доллару, однако в третьей декаде месяца восстановилось девальвационное давление в ответ на сезонное снижение поступлений экспортной выручки по отдельным группам товаров и рост спроса на валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за ноябрь.

В то же время, на наличном валютном рынке возобновилось преобладание предложения валюты со стороны населения над спросом, который все еще оставался высоким из-за сезонного ухудшения курсовых ожиданий населения, сообщает УНИАН.

При этом, Нацбанк сохранял свое присутствие на валютном рынке с целью пополнение международных резервов и реагируя на чрезмерные колебания обменного курса. По итогам ноября регулятор купил на 139 млн долл. больше, чем продал, а с начала года объемы чистой покупки составили 1,4 млрд долл.

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой заявил на чате в "Главреде", что украинская экономика находится в реанимации.