Червоненко пожаловался на потерю Украиной рынка высоких технологий

Украина потеряла рынки сбыта наукоемкой продукции и не может побороть коррупцию.

Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире программы "Субъективные итоги" на телеканале NewsOne. По мнению экс-министра, для победы над коррупцией нужно построить в Украине сильную экономику путем привлечения инвестиций и развития малого бизнеса.

"Вы хотите бороться с коррупцией? Не нужно НАБУ и всех этих пожирателей денег и создателей сюжетов про "санта барбару", позор и драк между ними... Приведите сюда сильную экономику, приведите малый бизнес, большие и маленькие заводы. Среда крупного капитала и малого капитала, особенно иностранных инвестиций, создали бы условия для того, чтобы коррупции бы не было", - заявил он.

Также Червоненко отметил, что кооперация украинских заводов с российскими теперь невозможна, так как в РФ после введения Украиной санкций построили свои предприятия.

"Россия выстояла. Это факт, это не пропаганда — она выстояла экономически и много, даже с Украины то, что шло, к примеру, двигатели из николаевского завода "Заря" стояли на всех военных, туристических, пассажирских, грузовых, какие только не летают, кораблях Российской Федерации, — заменили. Не дали работать "Мотор Сичи" — заменили, построили свои заводы. Не дали "Электрону" львовскому, который делал не телевизоры, а лучшие в мире системы наведения — Путину пришлось построить несколько институтов, и они не добивались той точности. Но они добились. А мы потеряли рынки, мы потеряли все", — пожаловался эксэкс-министр транспорта и связи.