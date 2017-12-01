Украина не получит транш в размере 600 миллионов евро от Евросоюза

Европейская комиссия не выделит Украине 3-й транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро в рамках утвержденной в 2015 году программы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, пишет Европейская правда.

В заявлении отмечается, что Украина получила два транша на общую сумму 1,2 млрд евро из предусмотренных 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи. Срок текущей программы заканчивается в начале января 2018 года.

В Еврокомиссии отметили, что Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС. Из них — важные меры по повышению прозрачности управления государственными финансами; запуск судебной и административной реформ; продвижение текущих реформ в энергетических секторах, улучшение бизнес-среды и укрепление систем социальной защиты.

Однако, четыре обязательства, связанные с третьим и окончательным траншем программы, в настоящее время остаются невыполненными.

"На этом фоне Комиссия не может выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед, и завершить меры, которые были выполнены в рамках текущей программы при поддержке всех заинтересованных сторон", — говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечается, Европейская комиссия готова рассмотреть вопрос о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине при условии активизации реформ.

"Комиссия готова оценить важность дальнейших программ макрофинансовой помощи, и если сочтет это оправданным, готова предоставить предложения по новой программе в начале 2018 года. Нужно провести экономическую оценку, в том числе необходимости во внешнем финансировании", — подчеркнули в Еврокомиссии,

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине транша макрофинансовой помощи в объеме 1,8 миллиарда евро.

В начале февраля 2017 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 млн евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета.

В апреле Украина получила очередной транш. Однако для получения следующего траншаотмена моратория на экспорт была обязательной, о чем неоднократно сообщали в представительстве ЕС.