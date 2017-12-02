"По сложившейся традиции". В России отказались печатать купюры с Путиным

Центробанк России отказался печатать купюры с изображением президента Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на письмо ЦБ РФ сообщает РБК.

"По сложившейся традиции, на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России", – говорится в ответе Центробанка президенту ассоциации "Аванти" Рахману Янсукову.

Янсуков выступил с инициативой провести лимитированный выпуск памятной банкноты номиналом 10 тысяч рублей, посвященный деятельности Путина.

По его мнению, "инициатива неизбежно повысила бы ценность российской валюты, ведь авторитет Владимира Путина признается и в России, и за ее пределами".

"На мой взгляд, в данном случае можно было бы сделать исключение из "сложившейся традиции", ведь Владимир Владимирович Путин является нашим национальным лидером, объединяющим весь российский народ в период действия международных санкций. Думаю, данная инициатива была бы поддержана подавляющим большинством россиян", — полагает он.



Дизайн банкнот российской валюты разрабатывают художники Центробанка и "Гознака". В последние несколько десятилетий на новых банкнотах изображается так называемая городская серия – символы городов РФ.

Напомним, в Минске на саммите Путин пытался добавить себе роста каблуками.