В Украине с Нового года подешевеет растаможка авто

Минэкономразвития опубликовало таблицу, которая регламентирует уровень ставок ввозной пошлины Украины, то есть растаможка автомобилей. Эти нормы будут применяться в 2018 году к импорту товаров из Европейского союза, в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Для легковых автомобилей Соглашением предусмотрен переходный период продолжительностью семь лет. За это время ставки ввозной пошлины будут постепенно снижаться до нуля, сообщает "24 канал".

В 2018 году ставки ввозной пошлины для новых легковых автомобилей происхождением из стран Евросоюза устанавливаются в следующем объеме:

бензиновые:

С рабочим объемом не более 1000 куб. см - 6,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см - 7,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см - 5% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 2200 куб. см, но не более 3000 куб. см - 5% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 3000 куб. см - 5% от таможенной стоимости.

дизельные:

С рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1500 куб. см - 7,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом более 1500 см3, но не более 2500 куб. см - 7,3% от таможенной стоимости.

С рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см - 6,3% от таможенной стоимости.

электромобили:

Транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими) - 0% от таможенной стоимости.

Для новых автомобилей из других стран действует более высокие пошлины (обычно 10%) от таможенной стоимости машины. Кроме пошлины, при растаможивании легкового автомобиля надо заплатить акциз (зависит от объема двигателя) и НДС (20%).

Напомним, с августа 2016 года в Украине действует закон о снижении акцизов на ввоз подержанных автомобилей из-за границы.