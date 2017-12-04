В Украине закрыли филиал крупной американской корпорации

Руководство американской корпорации Intel, являющейся крупнейшим в мире производителем микропроцессоров, закрыло свое представительство в Украине.

Такое сообщение сегодня, в понедельник, 4 декабря "AIN".

Согласно обнародованным данным, уже назначена компания-ликвидатор. Все кредиторы украинского филиала Intel компании могут заявить свои требования в течение двух месяцев – до 1 февраля будущего года.

Кроме того, руководитель отделения Intel по Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита сообщил о том, что с 1 декабря уже не работает в корпорации. По его мнению, она, скорее всего, продолжит работать в Украине, но по другой бизнес-модели.

Информация о том, что американский производитель микропроцессоров собирается закрыть украинский филиал появилась в начале октября. Тогда партнеров попросили возвратить образцы продукции "в связи с началом ликвидации компании "Интел Украина".

Напомним, ранее был обнародован рейтинг самых дорогих брендов мира.