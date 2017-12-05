В Кабмине назвали примерную цену гектара украинской земли после отмены моратория

Цена гектара земли сельхозназначения в Украине в случае отмены моратория на ее продажу может составить 50-60 тысяч гривен.

С таким заявлением в эфире телеканала "ICTV" выступил первый заместитель главы Министерства аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"Теневой рынок земли будет существовать, пока будет действовать мораторий на ее продажу. Если бы рынок запустился, цена одного га колебалась от 50 до 60 тысяч гривен", - заявил чиновник.

При этом, по данным Мартынюка, сейчас в земельный кадастр внесены 70% всех участков, а сотрудники Госгеокадастра полностью обеспечивают процесс их передачи в аренду.

"Та эпопея, которую мы видим сегодня с продлением моратория, - это ничто иное, как голый пиар для того, чтобы понравиться людям и сказать, что их защитили", - добавил также присутствующий в студии "ICTV" премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось о том, что группа нардепов и экспертов попросили КС разъяснить соответствие Конституции моратория на землю.