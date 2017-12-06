В Польше приняли решение отгородиться от Украины стеной

Правительство Польши утвердило проект закона, предусматривающего строительство стены на восточной границе Польши с Беларусью и Украиной в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

Об этом проинформировал заместитель министра сельского хозяйства Польши Рафал Романовский, передает Укринформ.

"Ее не будет на самой границе, а в пограничной черте", - заявил Романовский. По его словам, стена будет иметь вид подобный заграждениям вдоль автодорог быстрого движения.

Стену будут строить на протяжении 2018-2021 годов. На ее возведение планируется выделить более 37 миллионов долларов. При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет более 54 млн долларов.

Принятый спецзакон также будет разрешать частичный отстрел диких кабанов на территориях, которые находятся под охраной. Для этого охотникам специально будут предлагать дополнительные оплачиваемые отпуска сроком до шести дней.

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