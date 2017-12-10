Триллионы долларов. В ООН раскрыли, сколько мировая экономика ежегодно теряет из-за коррупции

В мире ежегодный объем взяток оценивается в триллион долларов, также мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью.

По данным Программ развития ООН, в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в десять раз, сообщает Центр новостей Организации.

"9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией. В ООН напоминают, что взяточничество — это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества", — отмечается в сообщении.

Ранее в международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции в мире Transparency International сообщали, что Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место. Напомним, посол США в нашей стране Мари Йованович говорила, что украинским властям еще многое нужно сделать для борьбы с коррупцией.