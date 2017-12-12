Российская компания оспаривает санкции ЕС из-за поставок турбин Siemens в Крым

Российская компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" (дочерняя структура "Ростеха"— ред.) подала иск в Евросуд с требованием отменить санкции, которые были наложены на компанию в связи с поставками турбин Siemens в оккупированный Крым.

Об этом сообщается в официальном журнале Совета ЕС, пишет РБК-Украина.

Согласно документу, с аналогичным иском в суд обратился глава компании Сергей Топор-Гилка, также занесенный в санкционный список ЕС. В своем обращении истцы заявляют о том, что факт нарушения контракта с Siemens компанией "Технопромэкспортом" еще не установлен в судебном порядке, поскольку Арбитражный суд Москвы еще не вынес свой вердикт, а слушания продолжаются.

Кроме того, истцы считают, что сведения, на основании которых компанию обвинили в поставках турбин в Крым, получены из анонимных источников и сообщений в СМИ. Также, по мнению истцов, согласно международному законодательству, от России требуется обеспечение "безопасных и непрерывных" поставок энергии на полуостров, поэтому в скандальном деле присутствует и гуманитарная составляющая, что не было принято во внимание при принятии решения Евросоюзом о расширении санкций.

Ранее сообщалось, что Россию наказали за поставки немецких турбин в Крым. ЕС расширил санкционный список.