Хищении сотен миллионов гривень. Детективы НАБУ после обысков задержали четырех человек

Во вторник, 12 декабря, детективы Национального антикоррупционного Бюро провели ряд обысков, по результатам которых задержали четырех человек, вероятно, задействованных в коррупционной схеме по хищению средств Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами (Госинвестпроект) и "Государственной инвестиционной компании" в сумме более 259 млн гривень.

Среди задержанных — экс-заместитель главы Госинвестпроекта, бывший сотрудник ведомства, экс-директор "Госинвесткомпании" и директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности, говорится на сайте НАБУ.

По версии следствия, указанные лица, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа между "Госинвестиционной компанией", ООО "ТД "Борисфен" и ООО "Боржава резорт" для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

После получения средств эти компании, которые, по мнению детективов, изначально не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета оффшорных компаний, подконтрольных должностным лицам Госинвестпроекта. Расследование приведенных фактов детективы осуществляют с июля 2016 года, после того, как оно было передано из Главного следственного управления МВД.

Ранее сообщалось, что Панама выдала Украине бывшего главу Госинвестпроекта Владислава Каськива, в нашей стране суд решил освободить его из-под стражи под "скромный" залог. Украинского государство объявляло экс-чиновника в международный розыск из-за хищения средств и других служебных преступлений. В МВД утверждали, что он вывел из Украины более 250 млн гривень.