В Украине на черном рынке резко взлетел доллар

Сегодня, 14 декабря, в Украине резко подскочил курс доллара.

На черном рынке торговцы валют готовы купить доллар в среднем по 27,66 грн, продать — по 27,90 грн, сообщает портал finance.ua.

Стоит отметить, что днем ранее, максимальная цена валюты на продаже людям подскочила на 21 копейку, а в продаже — на 35 копеек.

13 декабря в обменных пунктах Украины доллар предлагали купить по 27,45 грн, продать — по 27,55 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 14 декабря вырос на 9 копеек и составляет 27,27 грн/доллар.

Напомним, в Нацбанке назвали причины ослабления гривни перед долларом в ноябре.