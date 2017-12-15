Нацбанк снизил курс гривни: евро подскочил, а доллар "отвоевал" более 10 копеек

В четверг, 14 декабря, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару, евро и рублю.

Американская валюта подорожала на 14 копеек, а европейская — на 47, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 15 декабря:

100 долларов — 2741,0006 грн (14 декабря — 2726,7490);

100 евро — 3246,7152 грн (3200,1126);

10 рублей — 4,6689 грн (4,6103).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривни, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.