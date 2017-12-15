Нацбанк снизил курс гривни: евро подскочил, а доллар "отвоевал" более 10 копеек

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,6689 грн.
В четверг, 14 декабря, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару, евро и рублю.
Американская валюта подорожала на 14 копеек, а европейская — на 47, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны на 15 декабря:
100 долларов — 2741,0006 грн (14 декабря — 2726,7490);
100 евро — 3246,7152 грн (3200,1126);
10 рублей — 4,6689 грн (4,6103).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривни, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.