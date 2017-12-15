Эксперт объяснил, почему гривня "уступала" доллару

На текущей неделе в Украине курс национальной валюты — гривни — снижался по отношению к доллару в связи с традиционным ростом бюджетных платежей Кабмина в конце года.

Девальвация нацвалюты была полностью прогнозируема, рассказал УНИАН директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук.

"… на счетах казначейства накопились большие гривневые остатки. Сейчас закрывается бюджетный год и дополнительно к регулярным ежемесячным расходам тратят и эти остатки", — отметил эксперт.

По его словам, избыточный гривневый ресурс давит на межбанковский валютный рынок. "Собственно, фактор регулярный, ежегодно распорядители бюджетных средств закрывают год и срывают курс. Последние три года так точно. Но фактор временный", — заявил аналитик, добавив, что ситуация стабилизируется с наступлением новогодних праздников, и гривня несколько укрепится.

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривни, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.