Заводы Фирташа в Крыму "прикидываются" украинскими, но налоги платят России - Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что в законе о реинтеграции Донбасса поддерживает тезис об отмене позорной так называемой Свободной экономической зоны в захваченном Россией Крыму.

На полуострове работают только два предприятия, которые внешне сохраняют статус украинских производителей, оба принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, это — "Титан" и "Крымский содовый (завод — Ред.)", бизнесмен зарегистрировал их двойников, которые действуют в рамках законодательства РФ, и не платят нашей стране налогов, рассказал чиновник на чате в "Главреде".

"Всю свою продукцию они поставляют на внешние рынки. Что же сделал господин Фирташ? После того, как Россия официально признала Крым территорией РФ, чтобы не вступать в конфликт с оккупационными властями, господин Фирташ зарегистрировал двойников, которые действуют в рамках российского законодательства, представляя эти два предприятия, уплачивая все налоги, все пошлины, транспортные сборы и т.д.", — добавил замминистра.

По его словам, если бы предприятия не были формально украинскими, то они бы попали под все международные санкции, и их продукция не имела бы возможности попадать на внешние рынки.

"Таким образом происходит колоссальное злоупотребление, когда эти два предприятия при продаже своей продукции демонстрируют украинские документы, не платя при этом в Украине никаких налогов, потому что это Свободная экономическая зона. Это колоссальное разворовывание бюджета и элементарное злоупотребление", — добавил гость.

"Эта ситуация сохраняется исключительно в интересах одной финансово-промышленной группы Фирташа. Поэтому, если найдутся силы сломать этот вопрос после четырех лет, я буду аплодировать этому", — сказал он.

Ранее Георгий Тука говорил, что не вся Европа за Украину, на Западе задействована мощная пропагандистская машина России. Ознакомиться с другими мнениями чиновника можно здесь.