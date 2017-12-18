В НБУ объяснили, как будут успокаивать ситуацию на валютном рынке

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что фундаментальных причин для снижения курса украинской гривни на сегодня нет, регулятор может стабилизировать ситуацию на валютном рынке рыночными методами без введения новых административных ограничений.

Текущая изменчивость валютного рынка является сезонной, повторяясь из года в год, с другой стороны, есть психологические факторы, и отсутствие сотрудничества с Международным валютным фондом — один из них, рассказал он на брифинге, пишет УНИАН.

"Мы считаем, что рыночных механизмов будет достаточно (для стабилизации ситуации — Ред.). Но мы не фиксируем и не защищаем определенный уровень обменного курса", — отметил чиновник.

По словам Сологуба, к рыночным механизмам относится проведение регулятором интервенций на валютном рынке для сглаживания его чрезмерных колебаний. "На прошлой неделе и на этой неделе мы проводили интервенции. Сегодня (18 декабря — Ред.) уже валютный аукцион был проведен — 75 миллионов долларов Национальный банк продал, чтобы стабилизировать рынок", — сообщил замглавы НБУ.

Ранее стало известно, что в Киеве в пунктах обмена валют цена американской валюты возросла до диапазона 28,4-28,8 гривень за доллар. В НБУ сообщали, что в нашей стране ключевыми рисками для финансовой стабильности являются прекращение сотрудничества с МВФ, медленные структурные изменения в экономике, низкая эффективность работы госбанков и слабость правовой системы.