От Украины могут потребовать вернуть конфискованные деньги Януковича - эксперт

Украину могут вынудить вернуть деньги оффшорным компаниям, у которых они были списаны в рамках спецконфискаций.

Как сообщил журналист Александр Дубинский на своей странице в соцсети Facebook, гражданин США Сэм Кислин требует возврата своей части денег с арестованных счетов экс-президента Виктора Януковича (речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов).

"На минувшей неделе в Киев прибыл некто господин Сэм Кислин, гражданин США. В прошлом, советник по вопросам экономики мэра города Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Буквально за несколько дней ему удалось провести много встреч, на которые приезжали Игорь Мазепа, Сергей Пашинский. После чего Кислин заглянул к Борису Ложкину", - написал Дубинский.

Журналист, добавил, что, по его сведениям, основной целью визита Кислина в Киев была встреча с замдиректора НАБУ Гизо Углавой.

"Речь шла о том, что бизнесмен Сэм Кислин через свой инвестиционный фонд приобрел кипрскую компанию, которой принадлежали ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа - Главред.) на сумму 20 млн долларов из пула т.н. "денег Януковича". Эти облигации до момента решения суда об их спецконфискацию в бюджет - уже были погашены, и на счетах кипрской компании находились 20 млн долларов с процентами. Откуда и были списаны", - сообщил журналист.

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По словам Дубинского, Кислин не смог получить ни одного ответа от главы Ощадбанка Андрея Пышного о том, на основании какого документа были списаны деньги со счета и куда впоследствии они были перечислены. Списать деньги со счета может или исполнительная служба по решению Минюста, или владелец денег, отметил Дубинскиий.

"Кислин утверждает, что подал заявление о преступлении в НАБУ, и требует вернуть ему деньги, списанные со счетов его компании. В чем, как вы понимаете, имеет очень хорошие шансы. Однако дело в том, что как только будет принято решение вернуть деньги Кислину - возвращать придется и деньги остальным оффшорным компаниям, у которых были списаны средства по спецконфискации", - подчеркнул эксперт.