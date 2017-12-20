Российские оккупанты продали в Крыму легендарный завод шампанских вин

Оккупационные российские власти продали в Крыму "национализированный" завод шампанских вин "Новый Свет".

Покупателем 100% акций завода стала компания из Санкт-Петербурга ООО "Южный проект", которая учреждена банком "Россия", сообщает ТАСС.

Компания предложила купить акции завода за 1,5 млрд рублей (608 миллионов гривень — ред.).



Всего в торгах, которые прошли 20 декабря, приняли участие две компании.

Кроме "Южного проекта", к торгам была допущена московская фирма ООО "Воом- вох Инвест", она была создана около года назад и также занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Второй участник конкурса предложил купить акции завода за 1,497 млрд рублей, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Крыму два предприятия украинского олигарха Рината Ахметова — Керченский стрелочный завод и металлургический комплекс — будут принудительно выкуплены крымским правительством в соответствии с законом от 2014 года.